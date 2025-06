La Federación de Fiestas Patronales de Vigo reclama un "trato igualitario" para no incurrir a pérdidas

La Federación de Fiestas Patronales de Vigo ha solicitado una reunión urgente con el alcalde, Abel Caballero, para abordar la situación de las fiestas de este verano en la ciudad "sin atracciones".

Esta petición ocurre tres días después de que el Concello anunciase 'in extremis' que sufragará las pérdidas de la comisión de fiestas de Coia por no poder contar con las atracciones. Así, el resto de organizaciones reclaman un "trato igualitario" para poder tapar el 'agujero' que supone no contar con los feriantes.

Esta petición llega después de que la organización de las emblemáticas fiestas de Coia hubiese anunciado la suspensión del evento, debido a que el Ayuntamiento no había autorizado su plan de autoprotección.

Tras el anuncio, la comisión fue convocada por el gobierno municipal, que se ofreció a facilitar apoyo técnico para que solventasen las deficiencias del plan de autoprotección y poder así celebrar las fiestas con seguridad.

Con respecto a las pérdidas económicas por el hecho de que las atracciones no puedan instalarse -ya que son la principal fuente de ingresos de la comisión-, el gobierno local se comprometió a asumir esas pérdidas vía subvención.