Polémica por la basura en Vigo: PP y PSOE se echan la culpa y el BNG pide "dejar atrás" el modelo de Sogama

Este miércoles saltaba la noticia: los vigueses sufrirán un incremento del recibo de la basura entre el 33% y el 49%. Un día más tarde, los reproches entre socialistas y populares continúan, mientras el BNG de Vigo pide dejar atrás el "modelo obsoleto" de Sogama.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado nuevamente al PP de Vigo por ser "cómplice con Sogama y la Xunta de Galicia de la estafa política de la subida del canon" a Vigo. "Si mañana Sogama dice que retira la subida, yo bajo el recibo de 124 euros a 100. Mañana mismo", ha asegurado el regidor.

Caballero asegura que los populares, que criticaron la "opacidad" del gobierno local, mienten. El miércoles, el regidor socialista exigió también explicaciones al presidente autonómico, Alfonso Rueda, y denunció la "ineficacia" de Sogama.

En respuesta, el portavoz del PP de Vigo, Miguel Martín, ha asegurado que el alcalde está confundido. Defiende que la subida del recibo es culpa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien impuso esta ley por la que "todos los españoles tenemos que pagar más por la basura".

"Que no se confunda el señor alcalde, el responsable no es Sogama, sino el Gobierno que impone esta subida que no queda más remedio que aplicar", ha asegurado Martín, que afirma que Caballero trata de "desviar el tiro" para no culpar a Sánchez.

BNG de Vigo: "Obsoleto, contaminante y carísimo"

Por otro lado, los nacionalistas han demandado un cambio profundo en la gestión de residuos para frenar la "brutal" subida del recibo de basura. Así, critican un modelo que califican de "obsoleto, contaminante y carísimo".

“Mentres PP e PSOE se botan a culpa entre si, evitan abordar o verdadeiro problema: un modelo de xestión de residuos que castiga a cidadanía e o medio ambiente”, ha afrimado el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, quien ha subrayada que Vigo está muy lejos del objetivo del 50% de reciclaje.

Junto con la demanda a la Xunta de un cambio de modelo en Sogama, los nacionalistas propondrán medidas inmediatas para mitigar el impacto de la subida en la ciudadanía. El portavoz nacionalista ha asegurado que el Concello dispone de 200 millones de euros de remanentes para poder aplicar nuevas bonificaciones.

“É inaceptábel que o Goberno de Abel Caballero pretenda impoñer este sablazo fiscal sen contemplacións, cando hai recursos suficientes para alivialo”, ha criticado Igrexas.