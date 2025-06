Colectivos feministas denuncian en Vigo el "feminicidio" de la vecina de Moraña (Pontevedra)

Más de una veintena de personas se han concentrado este jueves en Vigo, frente al museo MARCO, para denunciar el "feminicidio" de la vecina de Moraña hallada calcinada en Campo Lameiro (Pontevedra).

La plataforma "Resposta Feminista. As que mirán lilá" ha organizado esta manifestación, en la que han reclamado al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que se retracte de sus palabras. El socialista señaló que "no se puede proteger a quien no está dispuesto a que se le proteja".

Critican así que Losada "culpabilice a la mujer de su propio asesinato". También han criticado que el alcalde de Moraña, Sito Gómez, anunciara los mismos días de luto para agresor y víctima.

En esta línea, han exigido a los responsables políticos "formación en violencia de género, que comprendan el funcionamiento de la misma para abordarla de la manera correcta".

"No nos cansaremos de subrayar que los sistemas de protección para mujeres contra la violencia machistas siguen siendo insuficientes", ha afirmado Resposta Feminista en el manifiesto leído desde las escaleras del MARCO.

De confirmarse que se trata de un nuevo crimen machista, como se está investigando, se elevarían a 14 las mujeres asesinadas en el ámbito de la violencia de género en lo que va de 2025.