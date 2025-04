Un condenado amenaza a una jueza en Vigo y defiende que la llamada la hizo otra persona con IA

Un acusado de amenazar a una jueza de Vigo a través de una llamada ha asegurado este martes que "no se reconoce" en esa conversación. El hombre defiende que el culpable es otro hombre a través de una inteligencia artificial. Así lo ha señalado en la vista sobre el caso llevada a cabo en el Juzgado de lo Penal 2 de la ciudad olívica.

Archivo - Europa Press Un vecino de Tui (Pontevedra) investigado por usurpar identidades para usarlas en la app de su gasolinera

El varón, como recoge Europa Press, ha declarado por videoconferencia debido a que se encuentra en prisión tras ser condenado por delitos de amenazas, tenencia ilícita de armas y un delito leve de daños. Precisamente las amenazas por las que se le acusa ahora se dirigían hacia la jueza que lo condenó.

En una llamada telefónica reproducida en sala, el hombre habría tachado de "hija de su puta madre" a la magistrada, además de decir que "se estaba pasando" y que "le iba a buscar la ruina, pero va a ser para los dos, no solo para él". "Actuaré como considere, ella con sus sentencias y yo con las mías", añadía, insistiendo en que "no sabe dónde se está metiendo esa perra, que mire bien que no vamos a tener piedad ni misericordia".

Antes, al empezar el juicio, el procesado solicitó un cambio de abogada, ya que la actual "no hizo su trabajo". Sin embargo, fue rechazado, debido a que ya fue suspendida la vista con anterioridad por el mismo tema y ya fue modificada su defensa.

En sus conclusiones, Fiscalía insistió en que sí era el hombre el de la llamada, solicitando para él un año y medio de cárcel por un delito de amenzadas que subsume un delito de injurias a la autoridad. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución porque "no existe prueba alguna" de que la llamada hubiese sido realizada por el acusado, quien defiende que la llamada tuvo que ser realizada por otro hombre a través de inteligencia artificial.