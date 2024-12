Alrededor de un centenar de personas se concentran en Vigo contra la masificación turística

Este viernes, alrededor de las 20:00 horas, la Farola de Urzaiz ha presentado una imagen curiosa. Entre luces, paseantes, autobuses turísticos descapotables y turistas, cerca de un centenar de personas se han concentrado en el lugar para protestar por la masificación turística en Vigo y O Morrazo.

La Plataforma Fronte á Masificación Turística Vigo–Morrazo ha sido la convocante de esta concentración, en la que también han participado otras asociaciones de la ciudad y en la que se ha podido ver al portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas.

Miembros de la Plataforma han desplegado una gran pancarta sobre el reloj de la Navidad, tapando la cuenta atrás clásica de estas fechas en la ciudad. En ella rezaba "Fronte á masificación turística. Cidades e vilas para quen as habita. A turisficación empobrece".

Durante los minutos que ha durado, se han podido escuchar cánticos como "Non damos feito con estes alugueiros", "Qué pasa? qué pasa?, que non temos casa", "Toda esa riqueza a quén lla ingresan", "Se pago o aluguer non me da para comer" o "Nen xente sen casa, nen casas sen xente".