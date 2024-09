El BNG sobre Caballero: "Vigo en lugar de un alcalde tiene un tertuliano"

Vigo en lugar de alcalde ten desde há tempo un tertuliano. Caballero pasa máis tempo en platós de televisión que no salón de Plenos no que están representadas as viguesas e vigueses. Iso si, segue negándose a debater coa oposición nin no Concello nin nos medios...#VigoMereceMáis https://t.co/LNwUjzjnq5