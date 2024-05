Xunta lamenta la "falta de colaboración" de Aena para conectar Vigo y Santiago durante el cierre de Peinador

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha destacado este miércoles la "respuesta rápida" que facilitó el gobierno gallego para dar solución a los viajeros que no han podido utilizar este mes de mayo el aeropuerto de Peinador (cerrado durante 25 días, hasta este fin de semana, por obras en la pista de aterrizaje), con la puesta en marcha de un servicio de bus entre Vigo y el aeropuerto de Santiago, a pesar de que la competencia del transporte aéreo no es autonómica.

Así lo ha trasladado, en respuesta a una pregunta del PP, en el Pleno del Parlamento de Galicia. Además, según ha recogido Europa Press, el Calvo recordó que la Xunta puso en marcha este servicio el pasado 8 de mayo, primero con 3 frecuencias diarias y luego con 5 frecuencias, y un total de 500 plazas diarias.

Al respecto, ha lamentado que la Xunta no obtuvo colaboración de Aena ni de ninguna otra administración, y ha recordado que incluso el gobierno municipal de Vigo había prometido lanzaderas de bus pero, finalmente, no las puso en marcha. "Echamos en falta colaboración para un problema que no creamos nosotros", ha afirmado.

Por otra parte, ha confirmado que el gobierno gallego no fue notificado sobre el inicio de las obras, y tampoco tiene noticias de Aena acerca de la reapertura de la terminal viguesa, prevista para este viernes.