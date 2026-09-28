Un policía herido en una pelea entre 70 personas de dos familias en el poblado de O Vao (Pontevedra)

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido durante la madrugada del domingo durante una intervención en una reyerta multitudinaria registrada en el poblado chabolista de O Vao de Abaixo, en el término municipal de Poio (Pontevedra), en la que participaron alrededor de 70 personas pertenecientes a dos familias.

Según informa la Guardia Civil a Europa Press, la pelea de grandes dimensiones en la que algunos de los participantes portaban armas blancas se inició sobre las 03:00 horas. Durante la reyerta también se produjeron lanzamientos de piedras y palos.

La intervención de los agentes se prolongó durante varias horas y efectivos de la Guardia Civil permanecieron en el lugar hasta el amanecer, momento en el que el enfrentamiento cesó y el poblado recuperó la normalidad.

Según han informado las mismas fuentes, por el momento ninguna de las personas implicadas ha presentado denuncia por estos hechos. Con todo, la Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea y determinar las causas que desencadenaron el enfrentamiento.

Algunas fuentes han apuntado a que el origen de la reyerta podría encontrarse en una discusión entre miembros de las dos familias después de la celebración de una boda. No obstante, la Guardia Civil no ha podido confirmar por el momento esta circunstancia.