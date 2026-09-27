Heridos graves un motorista y su acompañante en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) tras colisionar contra un turismo

Accidente grave en Cerdedo-Cotobade este domingo. Dos personas han resultado heridas de gravedad tras verse involucradas en una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta en la carretera N-541, a la altura del término municipal de Cerdedo-Cotobade.

Según ha informado la Guardia Civil y ha recogido Europa Press, el siniestro vial se ha producido a las 11:50 horas en el punto kilométrico 85,500 de la citada vía.

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor como el ocupante de la motocicleta han sufrido lesiones de carácter grave, mientras que el conductor y único ocupante del turismo ha resultado ileso.