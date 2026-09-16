Condenado el administrador de una empresa de O Porriño (Pontevedra) por fraude a los presupuestos de la UE

El administrador de una sociedad relacionada con la investigación de nuevos productos alimentarios y ubicada en O Porriño ha sido condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra a dos años de prisión por un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea.

También le ha impuesto una multa de 750.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

El tribunal ha considerado acreditado que la empresa recibió 1.245.605 euros de fondos de la Agencia Europea de Investigación y que el acusado "incumplió gravemente las obligaciones asumidas". Así, se ha concluido que una parte significativa de la financiación fue destinada o justificada de forma incorrecta, frustrando la finalidad de la subvención.

Por otro lado, los magistrados han explicado que el informe de auditoría constató la ausencia o ejecución parcial de "trabajos de investigación, ensayos clínicos, validaciones científicas y actividades de difusión y explotación de resultados".

En definitiva, se ha visto probado que 706.752,53 euros no fueron destinados a la finalidad prevista ni correctamente justificados, pues 424.134,46 euros debían haberse distribuido entre otros participantes; y 282.618,27, correspondían a fondos recibidos en exceso que debían ser devueltos.

Con todo, el acusado fue absuelto del delito continuado de fraude de subvenciones, sostenido de forma alternativa, y del de falsedad de cuentas anuales.

La sentencia no es firme ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).