El Concello de Bueu pide civismo en los baños de las playas y apunta a las autocaravanas y a su vaciado

Bueu ha apelado al "civismo" en lo que tiene que ver con el uso de los baños públicos de las playas y ha apuntado directamente a las autocaravanas, pues los horarios en los que las instalaciones se encuentran en peor estado coinciden con el nocturno "polo que concluímos que se debe ao baleirado das caravanas".

Además, estas situaciones se han detectado en puntos como Lagos, Tuia o Mourisca, en donde hay presencia de caravanas.

Desde el Consistorio definen la situación de "moi grave", especialmente, teniendo en cuenta que hay un área habilitada de caravanas en el lugar de Achadiza en el que se dispone de este servicio. También, han añadido, esta situación contribuye a generar "unha mala imaxe destes vehículos" que "cremos que prexudica a todos e a todas, polo que incrementaremos os controis para que estes episodios non volvan producirse".

Por último, según las analíticas de las aguas de las playas, también se detectaron ciertas anomalías e irregularidades en los valores de las muestras. Con todo, han querido puntualizar que Banda do Río, una playa de la zona, está teniendo "resultados excelentes, a pesar do incidente de comezos do verán que se analizou e se solucionou para que non volva acontecer".