Evacuada una mujer de la Isla de Ons (Pontevedra) tras sufrir una caída y fracturarse un brazo
Los servicios sanitarios del Parque Nacional inmovilizaron inicialmente la extremidad antes de su evacuación. En las Cíes, otro joven tuvo que ser atendido por una lesión en el hombro
Te puede interesar: Dos personas heridas tras volcar un vehículo en A Guarda (Pontevedra)
Una mujer tuvo que ser evacuada este lunes de la Isla de Ons, en Pontevedra, después de sufrir una caída y fracturarse un brazo.
La primera asistencia corrió a cargo del servicio sanitario del Parque Nacional, cuyos profesionales procedieron a inmovilizarle el brazo tras el accidente.
Posteriormente, fue evacuada de la isla para recibir asistencia por parte de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Otro joven atendido en las Cíes
Durante esta misma jornada también fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios en las islas Cíes, donde un joven de 22 años y vecino de Toledo sufrió una dislocación acromioclavicular.
El personal sanitario del Parque Nacional le inmovilizó el brazo para evitar que la lesión se agravase y le administró analgésicos para controlar el dolor.
En este caso no fue necesario evacuar al joven, que pudo permanecer en las islas acompañado por su pareja y bajo supervisión sanitaria.