Evacuada una mujer de la Isla de Ons (Pontevedra) tras sufrir una caída y fracturarse un brazo

Una mujer tuvo que ser evacuada este lunes de la Isla de Ons, en Pontevedra, después de sufrir una caída y fracturarse un brazo.

La primera asistencia corrió a cargo del servicio sanitario del Parque Nacional, cuyos profesionales procedieron a inmovilizarle el brazo tras el accidente.

Posteriormente, fue evacuada de la isla para recibir asistencia por parte de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Otro joven atendido en las Cíes

Durante esta misma jornada también fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios en las islas Cíes, donde un joven de 22 años y vecino de Toledo sufrió una dislocación acromioclavicular.

El personal sanitario del Parque Nacional le inmovilizó el brazo para evitar que la lesión se agravase y le administró analgésicos para controlar el dolor.

En este caso no fue necesario evacuar al joven, que pudo permanecer en las islas acompañado por su pareja y bajo supervisión sanitaria.