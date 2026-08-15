Evacuan al tripulante de un velero que encalló en Marín (Pontevedra)

El tripulante de un velero tuvo que ser rescatado por la embarcación de la Guardia Civil 'Cabo de Gata' tras quedar encallado en la localidad pontevedresa de Marín.

En concreto, en la tarde del viernes los agentes recibieron la información de que un velero con matrícula portuguesa había quedado entre las rocas en una zona comprendida entre las playas de Portocelo y Mogor, en Marín. Todo apunta, según la Guardia Civil, a que el incidente se produjo por una avería en el motor.

Según ha podido saber Europa Press, el velero llevaba un único tripulante, que fue evacuado por los agentes hasta el puerto de Combarro, sin presentar lesiones.