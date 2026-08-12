Evacuado en helicóptero un hombre tras caer en una zona de rocas en una playa de Marín (Pontevedra)
Un particular avisó al 112 Galicia de la caída de una persona en una zona de rocas en Marín, resultando herida
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Los servicios de emergencias han movilizado un helicóptero en la playa de A Ribeiriña, en Marín (Pontevedra). Un hombre sufrió una caída en una zona de rocas en este arenal y precisó de atención.
Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 20:20 horas. En ese momento, un particular llamó a la central de emergencias, explicando que una persona se había caído en una zona de rocas de difícil acceso y había resultado herida en este arenal.
Con estos datos, según relata Europa Press, los gestores de la central de emergencias dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al Servizo de Gardacostas y a la Policía Nacional y a la Local.
Debido a la dificultad del terreno, se movilizó al helicóptero Pesca I hasta el punto y la persona implicada fue evacuada en la aeronave al centro hospitalario de referencia.