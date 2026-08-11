La Xunta activa la alerta por escaseza de agua en el río Lérez (Pontevedra)

La Xunta de Galicia ha decidido activar la situación de alerta por escaseza de agua en el río Lérez, en Pontevedra. También se ha acordado aplicar medidas equivalentes a este escenario en Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo.

Así lo ha acordado este martes por la mañana la Oficina Técnica da Seca, que ha estado presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que han asistido también otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, MeteoGalicia, Sanidade y Medio Rural.

Durante la reunión, los técnicos han tenido en cuenta tanto los datos meteorológicos del mes de julio y las previsiones para las próximas semanas, como la evolución de los caudales mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez.

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan de seca da demarcación Galicia-Costa para la gestión de escaseza coyuntural. A efectos prácticos, supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes.

Por ejemplo, se prohibirán usos prescindibles como el baldeo de calles, llenar piscinas o el riego de jardines. Además, en caso de ser necesario, se aplicarán cortes de agua puntuales.

En la provincia de Pontevedra, son 20 los municipios afectados: Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meis, Meaño, Moaña, Moraña, Poio, Pontecaldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda, Vilaboa y Baiona.