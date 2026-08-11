Pontevedra restringe el consumo de agua potable ante la alerta por escasez severa en el río Lérez
El caudal del río Lérez se situaba este martes a las 13:00 horas en 0,611 metros cúbicos por segundo
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Pontevedra adopta medidas de urgencia y restricciones obligatorias en el consumo de agua potable ante la situación alerta por escasez severa en el río Lérez. El caudal del río Lérez se situaba este martes a las 13:00 horas en 0,611 metros cúbicos por segundo (m³/s), moviéndose en un rango de entre 0,6 y 0,7 m³/s, de forma muy similar a los datos registrados la semana pasada.
La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, explicó que las medidas preventivas y recomendaciones vigentes hasta ahora se transforman, debido al nuevo escenario de alerta, en prohibiciones estrictas de obligado cumplimiento mientras dure esta situación excepcional.
Vilaverde señaló que, a pesar de esta preocupante situación, Pontevedra sigue abasteciéndose mediante el bombeo directo desde el río Lérez y todavía no ha sido necesario recurrir a las reservas del embalse del Pontillón, lo que proporciona "cierto margen" de seguridad para el suministro. Asimismo, subrayó la necesidad urgente de precipitaciones, dado que no se esperan lluvias a corto plazo que ayuden a recuperar de forma natural los niveles del río.
Al ser preguntada por el impacto de la actividad de ENCE en el río, la concejala recalcó que el consumo de esta empresa es superior al de toda la población de la ría de Pontevedra en su conjunto. Aunque se constata una mejora del caudal cuando la fábrica cesa sus captaciones, Vilaverde lamentó la falta de medidores precisos aguas arriba que permitan conocer con exactitud el volumen de agua que capta la empresa en cada momento.
Indicaciones de aplicación inmediata
- Comunicación a la población: Traslado inmediato a los vecinos de la entrada en escenario de alerta por escasez severa de agua en la cuenca del Lérez.
- Prohibiciones específicas de agua potable: Queda estrictamente prohibido utilizar agua apta para el consumo humano para llenar piscinas particulares, regar jardines privados y limpiar coches, entre otros usos.
- Reducción del consumo municipal: El Ayuntamiento reducirá al máximo el gasto de agua municipal. Se minimizará el riego de parques y jardines públicos, se mantendrán cerradas todas las fuentes ornamentales que dependan de la red de abastecimiento municipal (excepto aquellas que funcionan con circuito cerrado, que ya habían sido cerradas de forma preventiva) y se restringirá el baldeo de calles únicamente a aquellos casos estrictamente necesarios por motivos de salubridad pública, especialmente teniendo en cuenta el contexto de las fiestas locales.
- Llamamiento a la industria: Se instará a las empresas e industrias del municipio a minimizar su consumo y a hacer un uso razonable del abastecimiento municipal, recordando que el uso prioritario y absoluto es el abastecimiento de la población.
- Activación del régimen sancionador: Se procederá a poner en marcha las medidas sancionadoras previstas en la normativa aplicable. Los servicios técnicos y la Policía Municipal podrán denunciar los incumplimientos de estas restricciones. Dado que se trata de normativa gallega (la Ley de Aguas de Galicia), el Ayuntamiento tramitará las denuncias correspondientes para que sea la Xunta la encargada de tramitar e imponer las sanciones.