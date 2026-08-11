Pontevedra restringe el consumo de agua potable ante la alerta por escasez severa en el río Lérez

Pontevedra adopta medidas de urgencia y restricciones obligatorias en el consumo de agua potable ante la situación alerta por escasez severa en el río Lérez. El caudal del río Lérez se situaba este martes a las 13:00 horas en 0,611 metros cúbicos por segundo (m³/s), moviéndose en un rango de entre 0,6 y 0,7 m³/s, de forma muy similar a los datos registrados la semana pasada.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, explicó que las medidas preventivas y recomendaciones vigentes hasta ahora se transforman, debido al nuevo escenario de alerta, en prohibiciones estrictas de obligado cumplimiento mientras dure esta situación excepcional.

Vilaverde señaló que, a pesar de esta preocupante situación, Pontevedra sigue abasteciéndose mediante el bombeo directo desde el río Lérez y todavía no ha sido necesario recurrir a las reservas del embalse del Pontillón, lo que proporciona "cierto margen" de seguridad para el suministro. Asimismo, subrayó la necesidad urgente de precipitaciones, dado que no se esperan lluvias a corto plazo que ayuden a recuperar de forma natural los niveles del río.

Al ser preguntada por el impacto de la actividad de ENCE en el río, la concejala recalcó que el consumo de esta empresa es superior al de toda la población de la ría de Pontevedra en su conjunto. Aunque se constata una mejora del caudal cuando la fábrica cesa sus captaciones, Vilaverde lamentó la falta de medidores precisos aguas arriba que permitan conocer con exactitud el volumen de agua que capta la empresa en cada momento.

Indicaciones de aplicación inmediata