Una mujer herida tras una disputa entre antitaurinos y cuadrillas tras la manifestación de Pontevedra

La feria taurina celebrada este pasado sábado 8 de agosto en Pontevedra, con motivo de las Festas da Peregrina, ha acabado con una disputa entre activistas antitaurinos y toreros y cuadrillas, tras la manifestación convocada por asociaciones en contra de las corridas de toros en la ciudad.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, testigos de la disputa alertaron a los agentes de una pelea a las puertas del Hotel Galicia Palace, después de que un grupo de manifestantes "increpase a los toreros, llegando incluso a abalanzarse sobre uno de ellos". En esta línea, una de las manifestantes tuvo que ser trasladada a urgencias después de sufrir lesiones.

Del incidente también han alertado las asociaciones Ecologistas en Acción y Touradas fóra de Pontevedra, que han lamentado que "más de una docena" de toreros y sus cuadrillas eran el "grupo protagonista de insultos, coacciones, retenciones y golpes contundentes".

"Fueron provocados, insultados y agredidos por llevar, algunos de ellos, una camisola con el texto 'Tauromaquia Abolición' con golpes, entre ellos, en tórax, cara y piernas", han informado dichas asociaciones, lamentando una "situación indignante y injusta".