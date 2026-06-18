Detenido el hombre que agredió a su expareja y secuestró a su bebé en Ponte Caldelas (Pontevedra)

La Guardia Civil detuvo a primera hora de esta mañana al hombre que agredió a su expareja y escapó con su bebé, que fue hallado posteriormente sano y salvo en las inmediaciones de la casa rectoral y del cementerio de Ponte Caldelas (Pontevedra).

Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, el varón fue localizado finalmente en la finca de la vivienda de su expareja sobre las 08:10 horas de este jueves.

Las mismas fuentes han explicado que fue detenido por la requisitoria que tenía en vigor, ya que sobre él había una orden de detención e ingreso en prisión.

A partir de ahora, se realizarán las diligencias sobre los hechos sucedidos este martes, cuando agredió a su expareja y huyó con su hijo.

En el operativo de búsqueda participaron este jueves cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso especializado en drones. El martes, incluso un helicóptero buscó al varón, lo que permitió el hallazgo del bebé sano y salvo.

Hechos

El pasado martes sobre las 16:30 horas el hombre habría agredido a su expareja, huyendo al monte con el niño. Por ello, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda, ya que "estaba en juego la vida de un bebé". En él estuvieron presentes un helicóptero, drones, perros de detección de personas, "incontables" patrullas e incluso Seprona.

Horas después, el bebé fue localizado con vida al lado de la casa rectoral, donde lo había dejado el varón.

Sin embargo, este miércoles continuó la búsqueda del presunto agresor, al cual ya le constaba una orden de búsqueda y detención por un caso previo. No fue hasta esta mañana cuando fue localizado.

Vecinos de la zona mostraron su preocupación ante la situación que vivían en las últimas horas. Según indicaron a Europa Press, en varias ocasiones previas oyeron gritar a la mujer pidiendo ayuda. No obstante, una vez acudían a su auxilio les decía que no pasaba nada.

Asustados, decidieron no salir de casa en las últimas horas hasta que se diese con el paradero del varón, indicaron.