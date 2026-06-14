Nuevo accidente mortal en Pontevedra: fallece un motorista de 58 años tras colisionar con un coche

Un hombre de 58 años ha fallecido este sábado después de que su moto sufriese una colisión frontolateral con un turismo en Barro (Pontevedra).

Se trata del segundo accidente mortal de un motorista en la provincia este fin de semana, después de que el pasado viernes otro falleciera en Redondela.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas del sábado, en el cruce de Porráns, donde confluyen la PO-226 con la N-550. Según informa el 112 Galicia, la víctima quedó encajado bajo el turismo, aunque los Bomberos de Ribadumia no tuvieron que excarcelarlo, al estar suficientemente accesible para recibir asistencia médica.

Finalmente, el personal del 061 certificó su fallecimiento. En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.