La suerte hace parada en Marín (Pontevedra): seis millones de euros por el primer premio de la Lotería Nacional

Lluvia de millones en Marín: la localidad pontevedresa se ha hecho este sábado con el primer premio de la Lotería Nacional: seis millones de euros en total y 600.000 euros por cada décimo.

El número ganador ha sido el 59203 y fue repartido por la administración de Lotería Nacional número 4 de Marín, ubicada en la rúa Jaime Janer, 1.

En este 2026 es la segunda ocasión en la que recibe la suerte, después de hacerse con parte del primer premio del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, 200.000 euros al décimo agraciado.

En ese caso el premio se repartió en dos establecimientos diferentes, en la administración Tica de la Rúa da Ponte y en un bar.