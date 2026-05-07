Incautan en la ría de Pontevedra una embarcación y 525 kilos de semilla de mejillón extraída de forma irregular EP

El servicio de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, llevó a cabo un operativo de control y vigilancia en la ría de Pontevedra que se saldó con el decomiso de una embarcación y de 525 kilos de semilla de mejillón extraída de forma irregular.

En un comunicado remitido a Europa Press, la Xunta explica que esta actuación se desarrolló en el entorno de la Illa de Onza y fue fruto de un trabajo conjunto entre la Unidad Operativa de Pontevedra y la Unidad Operativa de los Servicios Centrales. Así, los agentes contaron con el apoyo de la patrullera 'María Figueroa' y de la embarcación auxiliar del buque multipropósito 'Sebastián de Ocampo'.

Durante las labores de inspección, los efectivos autonómicos detectaron la actividad irregular y procedieron a levantar un acta de presunta infracción. Además de los 525 kilos de cría de bivalvo, los gardacostas incautaron una embarcación auxiliar y otros útiles empleados habitualmente para raspar la semilla de las rocas.

Desde el departamento autonómico se recuerda que la extracción y comercialización irregular de productos del mar perjudica gravemente la labor de los profesionales que trabajan respetando la normativa legal vigente, al tiempo que supone un riesgo para la salud y para la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.