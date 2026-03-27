Fiscalía investiga por posibles delitos de lesiones y contra la intimidad la agresión a una menor en Pontevedra Google Maps

La Fiscalía Provincial de Pontevedra mantiene abiertas diligencias de investigación preliminares para aclarar lo sucedido en la pelea entre menores ocurrida el pasado 6 de marzo en la plaza de Barcelos de Pontevedra, que fue grabada en vídeo y difundida en redes sociales.

En un comunicado remitido a Europa Press, el Ministerio público ha subrayado que los hechos están siendo investigados debido a que podrían ser constitutivos de dos presuntos delitos de lesiones y contra el honor y la intimidad.

"El asunto lo lleva la Fiscalía de Menores de la Fiscalía Provincial de Pontevedra que es quien, en estrecha colaboración con la Policía Nacional, está investigando lo sucedido", insisten el Ministerio fiscal.

Pese a esto, señala que, según los primeros indicios, la mayor parte de los implicados son menores de 14 años, lo que significa que son "inimputables" desde el punto de vista penal.

"La ley establece los 14 años como el límite mínimo para adquirir la madurez necesaria para ser responsable ante el Código Penal", recuerda Fiscalía. "Por debajo de esta edad, se asume un 'déficit de culpabilidad' que impide aplicarles sanciones penales, priorizando su formación y protección sobre el castigo. Se busca que un error a una edad temprana no condicione permanentemente su futuro con antecedentes penales, los cuales no existen para este tramo de edad", añade.

No obstante, "los hechos no quedarían sin respuesta", ya que la ley contempla la intervención de la Fiscalía de Menores, que investiga los hechos y, en caso de que sean menores de 14 años, tiene la obligación de archivar el expediente de reforma (penal) y remitir la información a las entidades de protección de menores de la Comunidad Autónoma, en este caso la Xunta.

Pese a esto, "el Fiscal no se limita a cerrar el caso". "Su función principal es actuar como puente hacia el sistema de protección y activarlo. La administración autonómica es la competente desde este momento del asunto que, tras analizar el entorno familiar y social del menor, puede aplicar medidas de protección, programas de intervención socioeducativa o terapéutica, seguimiento familiar por parte de trabajadores sociales y en casos extremos de desamparo, la retirada de la tutela a los padres o el ingreso en centros de acogida, de carácter asistencial, no punitivo", insiste.

En cuanto a la responsabilidad civil, en caso de que exista, son los padres o tutores legales del menor los que la asumen.

Hechos

Los hechos ocurrieron el viernes 6 de marzo en la plaza de Barcelos de la ciudad de Pontevedra, donde se habría producido una agresión grupal a una menor de 13 años. Fue la familia de la supuesta víctima la que acudió a denunciar los hechos, tras tener conocimiento de los mismos.

En la agresión habrían participado menores de entre 12 y 14 años de edad. Gracias a la existencia de un vídeo de la pelea, se ha podido identificar a los presuntos implicados.

Según fuentes consultadas por Europa Press, supuestamente habría sido una menor la que agredió a la víctima, comenzando un forcejeo entre ambas en el que otras jóvenes se habrían involucrado dándole patadas y tirándole del pelo.

La niña, de 13 años, habría acudido al hospital y presentado el parte de lesiones en la denuncia, junto con los vídeos.