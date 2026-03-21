Pontevedra fija el 31 de mayo como fecha límite para limpiar fincas y solares y prevenir incendios

El Concello de Pontevedra ha hecho público un nuevo bando de la Alcaldía que obliga a las personas propietarias de terrenos y solares a mantenerlos en adecuadas condiciones de limpieza para prevenir incendios forestales.

Esta obligación de gestión de la biomasa y desbroce de las parcelas deberá cumplirse, como fecha límite, antes del próximo 31 de mayo de 2026.

El texto recuerda a la vecindad que, con la llegada de la temporada estival y la proximidad de la época de mayor peligro de incendios, es un deber conservar las propiedades en condiciones de seguridad y salubridad, manteniendo la masa vegetal de forma que se evite la erosión y la propagación del fuego.

En cumplimiento de la normativa autonómica de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, las personas propietarias, así como las administraciones y entidades titulares de infraestructuras, deberán gestionar la biomasa forestal en una franja perimetral de 50 metros alrededor del suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable.

Esta obligación también se extiende a los 50 metros que rodean edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones, vertederos, campings, gasolineras, parques e instalaciones industriales situadas a menos de 400 metros del monte.

El bando subraya además que en esas franjas de protección no podrá haber maleza ni árboles de especies consideradas pirófitas o invasoras, como pino, mimosa, acacia, eucalipto, retama, helecho, zarza o tojo.

En caso de incumplimiento una vez superado el plazo, podrá tramitar órdenes de ejecución, expedientes sancionadores e incluso ejecutar de forma subsidiaria los trabajos con cargo a la persona propietaria.