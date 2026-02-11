Dos detenidos en Marín por tráfico de drogas: se dedicaban al "menudeo" de cocaína y hachís Policía Nacional

La Policía Nacional de Marín detuvo el pasado mes de enero a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Según informó el cuerpo en un comunicado, la investigación se inició tras recibir varias informaciones que apuntaban a que ambos se dedicaban al menudeo de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la localidad.

De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos se desplazaban a diferentes horas del día, tanto a pie como en vehículo, por varias zonas del municipio para distribuir cocaína y hachís entre sus compradores. En el momento de la detención, los agentes les intervinieron varios envoltorios de plástico con distintas cantidades de cocaína y hachís, dinero en efectivo en billetes fraccionados y útiles para la manipulación de la droga.

Tras su arresto, fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Marín.