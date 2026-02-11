La caída de uralitas de un edificio obliga a cerrar al tráfico la calle Eduardo Pondal de Pontevedra

El temporal que está afectando estos días a Galicia ha provocado la caída de uralitas en la calle Eduardo Pondal, en Pontevedra, y ha obligado a cerrar una parte de la vía.

Según el 112 Galicia, el suceso ocurrió alrededor de las 14:15 horas, cuando las placas de un edificio cayeron sobre la carretera y encima de varios coches que estaban estacionados en la zona.

Se dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y a los efectivos de Protección Civil.

Fuentes del Concello, consultadas por Europa Press, han explicado que parte de la vía permanece cortada al tráfico mientras los efectivos de emergencias supervisan si es necesario retirar algún otro elemento.

Mientras tanto, la Policía Local está desviando el tráfico por las calles adyacentes.