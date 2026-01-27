El PP de Pontevedra pide a Abel Losada "más diálogo" con el delegado del Gobierno tras sus críticas a la Xunta

El PP de Pontevedra ha recomendado al subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, que mantenga "más diálogo e interlocución" con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, después de que, según sostienen, lo contradijera al criticar la gestión de la Xunta durante las emergencias de estos días.

Los populares lamentan que "otra vez más" se pretenda hacer un "uso partidista" de la Subdelegación en un ámbito "tan grave" como la gestión de emergencias y defienden que la Xunta actuó "a la altura de las circunstancias".

Según el PP, Losada aprovechó la jornada para cuestionar la respuesta del Gobierno gallego prácticamente al mismo tiempo que Pedro Blanco destacaba la coordinación entre administraciones a partir de las predicciones técnicas para acordar alertas como la establecida en Pontevedra.

Los populares recuerdan que Blanco señaló que estos avisos son posibles "gracias a la estrecha colaboración" de todas las administraciones implicadas y acusan a Losada de "reprochar" a la Xunta su forma de actuar.

En ese contexto, el PP insta al subdelegado a "ser digno del cargo", "ponerse a trabajar en serio" y dejar de "sacar rédito político" con declaraciones que califican de "extrema gravedad", concluyendo que, ante emergencias, "es el momento de trabajar unidos, no de poner palos en las ruedas".