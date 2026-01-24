Los premios Feroz elevan la ocupación hotelera de Pontevedra al 95%

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la portavoz de la Asociación de Hoteleros, Patricia Sierra, hicieron balance del impacto de la celebración de los Premios Feroz en la ciudad, calificando el evento como un éxito rotundo.

Según los datos aportados, los 12 hoteles asociados alcanzaron una ocupación del 95 %, confirmando la desaparición de la tradicional temporada baja en la capital pontevedresa.

Sierra subrayó que la repercusión del evento no se limita únicamente a los días de gala, sino que comenzó ya en octubre, con reuniones preparatorias y visitas de directores y participantes, lo que generó un flujo constante de alojamiento previo al evento.

Además, destacó que el perfil de los huéspedes, entre ellos actores, directores y profesionales del sector audiovisual, fue "el mejor posible", gracias a la organización detallada de la productora, que minimizó incidencias en servicios como comidas o lavandería.

Por su parte, el alcalde Lores resaltó que la estrategia para traer los Premios Feroz a Pontevedra buscaba ir más allá del glamour, buscando que los eventos culturales, congresos y citas deportivas internacionales repercutan de manera positiva en el empleo y la economía local.

"Queremos que pasen cosas en Pontevedra y que tengan un impacto tangible en la economía, especialmente en el sector hotelero para desestacionalizar el turismo", afirmó.

Sierra confirmó que esta estrategia está dando frutos: "Por fin podemos decir que no tenemos temporada baja". La dirigente recordó que, tras los Feroz, la ciudad continuará recibiendo campeonatos de natación, peregrinos y congresos médicos o de otra índole, consolidando así a Pontevedra como un destino turístico activo durante todo el año.

La situación del sector es tan positiva que los hoteles tienen prácticamente todo ocupado para 2026, y ya trabajan con previsiones para 2027 y 2028, especialmente vinculadas a grupos de peregrinos de alto poder adquisitivo y al retorno de eventos recurrentes.