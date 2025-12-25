Los últimos controles de alcohol y drogas en Pontevedra se saldan con 21 sanciones

Policía Local de Lugo en una foto de archivo. Concello de Lugo

La Policía Local de Pontevedra cerró la última campaña de control de alcohol y drogas al volante con 21 denuncias tras practicar 254 pruebas a conductores en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa se desarrolló entre los días 15 y 21 de diciembre, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y con el respaldo del Ayuntamiento.

En el apartado de alcohol, los agentes efectuaron 240 controles, de los que solo 11 arrojaron resultado positivo.

Nueve se situaron en niveles administrativos, entre 0,25 y 0,59 mg/l, mientras que dos superaron los 0,60 mg/l, umbral considerado delito.

El 95 % de las pruebas resultaron negativas, un dato que refuerza la concienciación ciudadana sobre los riesgos de conducir tras consumir alcohol.

En cuanto a drogas, se realizaron 14 test a distintos conductores, con siete resultados positivos. La cocaína fue la sustancia más detectada, presente en seis de los casos, lo que motivó la correspondiente tramitación de denuncias.