Santa Clara luce nueva iluminación artística para realzar el patrimonio de Pontevedra

El Ayuntamiento de Pontevedra ha culminado la instalación de un nuevo sistema de iluminación artística en la fachada de Santa Clara, una actuación que mejora la imagen urbana y pone en valor uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de la ciudad.

El concejal de Servicios Básicos Urbanos, Xaquín Moreda, subrayó que la intervención dignifica el entorno de una de las calles con mayor tránsito peatonal.

Los trabajos incluyeron la colocación de ocho proyectores LED de 24 vatios y tono cálido, con una temperatura de 3.000 grados Kelvin, una elección técnica pensada para respetar la estética original del edificio y destacar sus elementos arquitectónicos sin alterar su carácter.

Según explicó Moreda, la actuación responde a una doble necesidad: mejorar la iluminación de una vía muy frecuentada y resaltar de forma inmediata la fachada de Santa Clara. Aunque el monumento está previsto dentro de un proyecto de rehabilitación integral que incorporará su propio alumbrado artístico, los plazos aconsejaban no retrasar más esta mejora previa del espacio público.

Esta intervención se enmarca en un plan municipal más amplio de recuperación del alumbrado artístico, que ya ha dejado huella en distintos puntos de Pontevedra.

La Praza da Peregrina, el Campiño de Santa María y la Praza de Méndez Núñez cuentan ya con iluminación renovada, a la que se suman elementos de luz integrados en el mobiliario urbano, como los bancos iluminados de la Avenida de Compostela.