Roba un patinete de 1.000 euros aparcado en plena calle, en Pontevedra.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Pontevedra por robar un patinete valorado en 1.000 euros. El vehículo de movilidad personal se encontraba estacionado en la zona monumental.

Todo ocurrió durante la tarde del pasado 4 de diciembre. La propietaria del VMP denunció en comisaría el robo: Tras haberlo dejado estacionado con un candado en la Plaza de la Leña, se encontró a la vuelta con que el vehículo no estaba y el medio antirrobo estaba en el suelo.

Poco después, agentes del Grupo de Prevención de la Delincuencia, que se encontraban llevando a cabo labores de seguridad ciudadana por la zona comercial, observaron a un individuo conduciendo un patinete eléctrico que respondía a las características del denunciado como sustraído hacía un par de horas.

Por lo anterior, los agentes dieron el alto al hombre a la altura de la calle Benito Corbal y al comprobar los datos del patinete acreditaron que constaba como sustraído. Los agentes detuvieron al conductor por un delito de hurto y localizaron en el interior de sus bolsillos una cizalla con la que posiblemente habría cortado el candado del patinete.

Una vez trasladado el hombre a la comisaría, se tramitó el correspondiente atestado policial y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial. El patinete fue entregado a su propietaria.