Hace limpieza en su trastero y se encuentra un explosivo, en Pontevedra

Un particular encontró un artefacto explosivo en su vivienda, concretamente en su trastero, mientras lo limpiaba. Los agentes policiales tuvieron que proceder a retirarlo: se trataba de un explosivo antiguo.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado martes, cuando este vecino de la Avenida Médico Ballina, en la zona de Lérez, en Pontevedra, alertó al 112 Galicia tras encontrar un artefacto con forma de "bala grande" en un trastero al que no entraba desde hacía varios años, tal y como recogió Europa Press.

Por lo anterior, se dio aviso a la Policía Nacional y a la Policía Autonómica, que se desplazaron hasta la zona. Los TEDAX se hicieron cargo del artefacto, que es antiguo y estaba muy oxidado.