El comité de la pontevedresa Ence sitúa el seguimiento de la huelga en un 100%

Imagen de la fábrica de Ence. Archivo - La fábrica de Ence en Pontevedra.

Un 100%. Es la cifra esgrimida por el comité de Ence para ensalzar el respaldo a la huelga, una decisión adoptada para mostrar el rechazo al expediente de regulación de empleo que promueve la dirección en la planta de Lourizán, entre otros centros.

También para protestar contra esta medida, que afecta a 39 puestos, tal y como recoge Europa Press, representantes de los trabajadores de Ence viajan este martes a Santiago de Compostela. Allí se concentrarán frente a la sede del complejo administrativo de la Xunta.

El pasado viernes, parte de la plantilla se movilizó también en la capital gallega, en esa jornada a las puertas de la confederación de empresarios de Galicia (CEG).