Solicitan seis años de prisión para un hombre que estafó 80.000 euros a una septuagenaria en Pontevedra

Un hombre se enfrenta a una pena de seis años de prisión por estafar a una mujer de 76 años un total de 80.000 euros. Será juzgado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra este martes.

Estos hechos habrían sucedido a partir de marzo de 2020, cuando el acusado se hizo, supuestamente, con la tarjeta y los datos bancarios de la damnificada. Se enfrenta a una pena por delito continuado de estafa agravada.

En su escrito de acusación, el Ministerio público asegura que el varón, "movido por la intención de obtener un ilícito e inmediato enriquecimiento patrimonial", se hizo con los datos bancarios de la víctima.

A partir de ahí, habría efectuado diversos traspasos de dinero a su cuenta y a la de terceras personas en concepto de "donaciones", sin que el resto de individuos supiesen el empleo fraudulento que realizaba con sus datos.

En total y tal y como recoge Europa Press, el encausado hizo suyos casi 80.000 euros de las cuentas, tarjetas y productos bancarios de la perjudicada. Además, obtuvo más de 12.000 euros de transferencias que le efectuó la mujer, convencida de que él estaba negociando por toda España la venta de su colección de libros. Esta colección de libros se valoró en casi 4.000 euros y no fue recuperada durante la investigación.

El acusado también tendrá que pagar una multa de 5.400 euros, así como el pago a la víctima de más de 95.000 euros para devolver el dinero estafado.