El Concello de Pontevedra realiza mejoras en los cementerios municipales de cara a Todos los Santos

El Concello de Pontevedra se prepara para la festividad de Todos los Santos con un importante conjunto de actuaciones en sus cementerios municipales y una inversión que ronda los 100.000 euros. Los trabajos se centran en mejoras estructurales y de servicios, especialmente en el camposanto de San Amaro, el más grande del municipio, sin olvidar otros como el de Campañó.

Uno de los proyectos más destacados es la renovación integral de la iluminación del cementerio de San Amaro, con un presupuesto de 40.000 euros. Esta actuación, ya en marcha, supone el cambio de todo el sistema a tecnología LED en los paseos centrales de la zona nueva, así como la mejora de la iluminación sobre los panteones. El objetivo es ofrecer un mejor servicio y mayor seguridad a los vecinos y vecinas que visitan a sus difuntos.

Asimismo, la concejalía que dirige Anabel Gulías está acometiendo la reparación del muro perimetral de San Amaro, que se derrumbó en un tramo de unos 20 metros el pasado mes de enero debido a una importante bolsa de agua. Los trabajos, valorados en otros 40.000 euros, consisten en la reconstrucción de la estructura con piedra. Una vez finalizada esta fase, el Ayuntamiento asumirá la reparación de las lápidas y cruces que resultaron dañadas en el incidente, devolviendo la dignidad a esta parte del camposanto.

Está previsto además una inversión de unos 23.000 euros para renovar toda la señalización de las calles del cementerio de San Amaro. Las actuales indicaciones, de madera, no ofrecen la durabilidad adecuada frente a la intemperie, por lo que la concejalía ha optado por un material metálico moderno pero discreto, acorde con la solemnidad del lugar. También se han realizado mejoras en las puertas y ventanas de la oficina de cementerios, optimizando las condiciones de trabajo y de atención al público.

Mejoras en el cementerio de Campañó

En el cementerio municipal de Campañó, la mejora se centra en la renovación de la iluminación y de los báculos (farolas). Este trabajo está siendo realizado por la propia brigada de cementerios, que se encarga de lijar y pintar los báculos y de realizar la nueva instalación eléctrica con el apoyo de la brigada de electricidad del Concello, para finalmente proceder a su colocación.

La concejala responsable de Cementerios, Anabel Gulías, quiso destacar la importancia de todas estas actuaciones: "Es fundamental garantizar el buen estado y mantenimiento de nuestros camposantos, no solo como espacios públicos, sino como lugares de memoria para la ciudadanía. Estas actuaciones estructurales y de servicios son una muestra de nuestro compromiso con la renovación progresiva de estas instalaciones".

Gulías tuvo palabras de reconocimiento especial para el equipo municipal: "Quiero resaltar la labor entregada de la brigada de cementerios. Su trabajo, muchas veces invisible, es esencial para que nuestros camposantos estén en perfectas condiciones de cara al 1 de noviembre. Su empatía y sensibilidad hacia los vecinos y vecinas, entendiendo lo que significa para ellos tener estos espacios en buen estado, es admirable y digna de elogio".

Además de estos trabajos de carácter más estructural, en los días previos al Día de Todos los Santos la concejalía intensificará las habituales labores de limpieza y jardinería en todos los cementerios municipales. La concejala Anabel Gulías también realizará visitas de supervisión para comprobar el desarrollo de los trabajos y felicitar personalmente el buen hacer de los trabajadores municipales.