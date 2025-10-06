Herido un trabajador en Pontevedra tras sufrir una descarga eléctrica

Un trabajador ha resultado herido esta mañana en el Paseo de Colón, en Pontevedra, tras sufrir una descarga eléctrica, que causó un corte en el suministro eléctrico que afectó a decenas de viviendas y locales comerciales.

Según ha informado la Policía Local, el incidente ocurrió poco antes de las 11:00 horas en el número 15 del Paseo de Colón cuando un operario de una empresa de instalaciones eléctricas trabajaba en una intervención programada en el inmueble.

El hombre, con heridas visibles en una mano, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al hospital Povisa, en Vigo. También se desplazaron efectivos del parque de Bomberos de Pontevedra tras recibir un aviso por un posible incendio en el cuadro de contadores de un edificio.