La explosión de una bombona de gas en Marín (Pontevedra) deja a dos personas heridas

Una explosión ocurrida en una vivienda en el municipio de Marín a consecuencia del estallido de una bombona de gas ha dejado a dos personas heridas, que han sido trasladadas al centro hospitalario de referencia.

Según ha informado el 112, el primer aviso se recibió alrededor de las 13:45 horas. Según el particular que lo notificó, la explosión se produjo en una vivienda de la calle Méndez Núñez.

Al lugar se desplazaron equipos del 061, los Bomberos de Pontevedra y O Morrazo, la Policía Nacional y la Local.

El Concello de Marín también ha dado cuenta de lo ocurrido en la calle Méndez Núñez, en la esquina con Concepción Arenal, frente a Alimentación Isabel.

Uno de los trasladados es el propietario de la casa, una vivienda antigua, que fue evacuado en ambulancia por quemaduras en el cuerpo, aunque salió por su propio pie. El otro herido es un viandante que ha quedado afectado a nivel auditivo por la explosión.

Los daños materiales, según apuntan, son cuantiosos y "visibles desde la calle": se levantaron las ventanas y objetos del interior de la vivienda han acabado en el exterior.

Un técnico municipal realizará un informe sobre el estado en el que queda el inmueble y el Concello ha confirmado que el inmueble quedará vallado y apuntalado y se buscará a una empresa para su demolición.