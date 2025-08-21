Muere un menor de 14 años tras saltar del puerto de Aguete, en Marín (Pontevedra)

Un menor de 14 años, vecino de la parroquia de Seixo, perdió la vida tras saltar del puerto de Aguete, en la localidad pontevedresa de Marín, y quedar inconsciente.

El suceso se produjo este jueves sobre las 17:50 horas y el menor estaba acompañado de un grupo de amigos, según han informado fuentes consultadas por Europa Press.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos ambulancias, una de ellas medicalizadas, y, pese a los esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

En el operativo también participó la Policía Nacional, Policía Local, la Autoridad Portuaria y el Grupo de Intervención Psicológica.