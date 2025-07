Un Juzgado de Pontevedra declara la nulidad de una tarjeta revolving Carrefour Pass por abusiva

El Juzgado de Primera Instancia de Pontevedra ha declarado la nulidad de una tarjeta revolving Carrefour Pass, que aplicaba una TAE del 21,99%, al considerarla abusiva. El fallo se alinea con la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo en relación con este tipo de productos financieros.

Según la sentencia, facilitada por el despacho de la acusación Oulego Abogados y Consultores, la cláusula relativa a la TAE, evaluada junto al sistema de amortización, el anatocismo (capitalización de intereses) y el bajo importe de la cuota mensual, genera un grave desequilibrio para el consumidor.

"La falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe (...) puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un deudor cautivo, y el Banco de España denomina efecto bola de nieve", recoge.

En base a esta argumentación, el juzgado declara la nulidad del contrato de la tarjeta revolving y obliga a Carrefour Servicios Financieros a devolver todas las cantidades cobradas por encima del capital dispuesto.

Además, se condena a la entidad al pago de las costas procesales, por lo que el cliente no deberá abonar nada en concepto de abogado o procurador.

La sentencia, firme al no haber sido recurrida, no ha sido aún ejecutada, ya que Carrefour Servicios Financieros EFC S.A. no ha abonado la cantidad adeudada, estimada en unos 6.000 euros. Por ello, el despacho Oulego Abogados ya ha anunciado que presentará una demanda ejecutiva para reclamar judicialmente dicha cantidad.