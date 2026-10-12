El Parque Nacional das Illas Atlánticas cuenta con 60 nuevos guías acreditados.

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia cuenta con 60 nuevos guías acreditados tras la finalización de un curso organizado por la Xunta de Galicia.

En esta edición participaron 75 personas, de las que 60 completaron satisfactoriamente la formación, que incluyó sesiones online y prácticas presenciales en el edificio Cambón de Vigo y en los propios archipiélagos.

Los participantes recibieron formación sobre legislación, biodiversidad y conservación de los cuatro archipiélagos que integran el Parque Nacional: Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. Entre los alumnos figuran guías turísticos, biólogos, geólogos, fotógrafos y profesionales del buceo.

Desde hace dos décadas, cerca de 1.300 personas han completado esta formación, cuya acreditación es obligatoria para ejercer como guía en el espacio protegido.

La incorporación de estos nuevos profesionales coincide con un año de elevada afluencia turística al Parque Nacional, que ya ha registrado alrededor de 480.000 visitas en lo que va de 2026. La Xunta prevé que, al cierre del ejercicio, se supere el número total de visitantes contabilizados en 2025.