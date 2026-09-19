Cerca de medio millón de personas visitaron este verano en Galicia alguna de las Islas Atlánticas

Cerca de 450.000 personas visitaron el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia durante la temporada de verano. Estas cifras confirman la tendencia al alza de los últimos años, tras superar en un 3,1% las cifras registradas en el mismo periodo de 2025.

Así lo ha anunciado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante una visita al archipiélago de Cortegada. La responsable autonómica también ha destacado que estos datos confirman que el parque nacional sigue siendo uno de los espacios naturales más visitados de la comunidad.

Además, también ha señalado que, desde enero, Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada recibieron 478.732 visitas. Esta cifra iguala prácticamente a la de todo el año anterior (491.009), a pesar de que faltan tres meses para cerrar el balance de 2026. La previsión es que se superen los datos de todo el año 2025.

Agosto ha vuelto a ser el mes que concentró cifras más altas de visitantes, con 161.107 turistas, seguido de julio (135.700) y de junio (82.774). En esta línea, destaca un aumento destacado en el tramo final de la temporada alta, ya que durante la primera quincena de septiembre se superó en un 40% el número de visitas de estas semanas en 2025.

En cuanto al balance estacional por islas, las Cíes vuelven a ser las islas más visitadas, con 290.876 personas. El segundo puesto lo mantiene Ons, con un total de 134.373 visitantes. Estas cifras las completan las 13.644 visitas de Sálvora y las 8.603 de Cortegada.

Vázquez ha aprovechado la visita para insistir en la importancia de seguir desestacionalizando los viajes a las Islas Atlánticas. En este sentido, ha asegurado que se ha detectado un aumento de los peregrinos que deciden visitar alguno de los archipiélagos, así como el auge del turismo familiar.