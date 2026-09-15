El Camiño Portugués da Costa alcanza otro verano de récord

El Camiño Portugués da Costa continúa acrecentando el número de peregrinos, alcanzando una cifra récord con un total de 83.366 caminantes en lo que va de año. "Es una cifra impresionante: un 26 por ciento más que en 2025, cuando hubo 90.000 peregrinos", celebró la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz,

Lo hizo durante una visita al albergue de peregrinos 'Juan Manuel López Chaves', junto con el jefe territorial de Turismo, Felipe Ferrero, para evaluar la afluencia de peregrinos en el Camino Portugués de la Costa durante este año. Allí, los representantes autonómicos destacaron el acierto de la decisión del Gobierno gallego de invertir 1,8 millones de euros para dotar a la ciudad de su primer albergue público en el Casco Vello.

Asimismo, la delegada de la Xunta destacó que "todo apunta a que cerraremos el año superando la cifra mágica de 100.000". También apuntó que el 80 por ciento de los caminantes que pasan por Vigo son extranjeros (9.500 estadounidenses, 9.200 italianos, 7.400 alemanes y 4.000 polacos). "Destaco esto porque hablamos de peregrinos con un alto poder adquisitivo que permanecen varios días en Vigo, en nuestros hoteles, comercios y restaurantes", aseguró.

El Camino Portugués de la Costa fue designado oficialmente en mayo de 2016, más de 353.000 personas han recorrido esta ruta. "Creo que eso lo dice todo sobre la importancia y el potencial de la ruta a su paso por Vigo; sin embargo, lamentablemente tenemos que deplorar la negativa del alcalde Abel Caballero a señalizar el trazado a su paso por nuestras calles, lo que provoca que numerosos peregrinos se pierdan", subrayó.