El aeropuerto de Vigo cierra el mes de julio con un 4,1% menos de pasajeros

El aeropuerto de Vigo registró un 4,1% menos de pasajeros en el mes de julio con respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, durante el pasado mes por la terminal viguesa pasaron 99.882 pasajeros, 1.224 aviones (+6,5%) y 30 toneladas de carga (+46,1%).

Sin embargo, los datos del último semestre proporcionados por Aena a Europa Press muestran una tendencia ascendente en el aeropuerto olívico: Peinador consiguió 643.795 pasajeros, un 2,8% más que el semestre anterior.

En el conjunto autonómico, los tres aeropuertos gallegos sumaron 519.387 pasajeros el pasado julio, una cifra menor a la del mismo mes en 2025, cuando se situó en 557.632. Únicamente la terminal de A Coruña ganó viajeros, con un crecimiento del 0,9%, y la mayor caída se produjo en Santiago, que movió un 10,3% menos. A nivel nacional, los aeropuertos de la red en España cerraron el mes con un total de 34,4 millones de pasajeros, un incremento del 5% respecto al pasado año.

En Galicia, el balance en lo que va de año es de 2.723.199 pasajeros, 27.940 vuelos y 2.370 toneladas de mercancía.