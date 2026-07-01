El Eixo Atlántico asesora en La Habana un proyecto internacional de turismo sostenible en centros históricos

Una delegación del Eixo Atlántico, encabezada por su secretario general, Xoán Vázquez Mao, participa esta semana en La Habana en un programa de cooperación al desarrollo centrado en el impulso de modelos de turismo sostenible en centros históricos.

La iniciativa se desarrolla junto a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y la Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago – Cidade Velha, en Cabo Verde, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

El proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dentro de su programa de cooperación triangular, busca promover un turismo respetuoso con el patrimonio urbano y compatible con la vida cotidiana de los residentes.

En este ámbito, el Eixo Atlántico aporta su experiencia en iniciativas como el turismo policéntrico o el turismo de autor, motivo por el que la Oficina del Historiador de La Habana propuso su incorporación como entidad asesora. "La Habana, cuando supere la situación actual de bloqueo estadounidense, está llamada a convertirse en uno de los grandes destinos turísticos mundiales", señaló Vázquez Mao, quien defendió que ese crecimiento debe asentarse en "la excelencia y el respeto" al patrimonio y a sus habitantes.

El encuentro reúne a territorios con retos comunes. El centro histórico de Ciudad de México trabaja en la protección del mayor conjunto histórico urbano de América Latina, mientras que Cidade Velha, en Cabo Verde, busca preservar su patrimonio y la calidad de vida de sus vecinos ante la expansión turística impulsada en el litoral del país.

La reunión estuvo a punto de suspenderse por la compleja situación que atraviesa Cuba, aunque finalmente se mantuvo a petición del Eixo Atlántico. "Mantener esta reunión en La Habana es también una forma de trasladar nuestro apoyo al pueblo cubano en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente", afirmó Vázquez Mao.

Junto al secretario general participan en la delegación Nour Al-Hussen, jefa del Área de Relaciones Internacionales; Manuel Rodríguez, experto en residuos de la entidad; y José Bugallo, exalcalde de Santiago de Compostela y asesor del Eixo Atlántico en materia de turismo.