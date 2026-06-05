Pistoletazo de salida para los talleres de creación de experiencias turísticas de Bouzas, en Vigo

El Concello de Vigo continúa avanzando en la implementación del proyecto 'Diseño y creación de paquetes turísticos en Bouzas'. La próxima semana comenzarán los talleres presenciales de creación de experiencias turísticas en la antigua villa marinera.

Así lo ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, este viernes. "Queremos que Bouzas sea un importante ámbito turístico", ha afirmado el regidor olívico sobre una iniciativa financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha detallado Caballero, se trata de una nueva fase de trabajo en la que los participantes recibirán formación teórica y práctica. La finalidad de los talleres es impulsar nuevos productos vinculados a la identidad de Bouzas.

"Bouzas reúne unas características magníficas para ser un destino turístico", ha afirmado el alcalde, que ha recordado que el gobierno local está desarrollando y creando una serie de paquetes turísticos de la antigua villa marinera.

Transformar ideas en experiencias turísticas

Los talleres se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de junio en la Oficina Municipal del Distrito de Bouzas (Casa do Patín), en horario de 9:00 a 14:00 horas. Durante las sesiones se abordarán diferentes líneas de creación de experiencias, adaptadas a distintos perfiles de visitantes.

Además, estarán organizadas alrededor de tres ámbitos principales: turismo activo y experiencial, turismo internacional y sénior, y turismo escolar y familiar. Según ha detallado el Concello, las personas o empresas que no puedan acudir a las sesiones podrán participar con sesiones individuales de acompañamiento y mentoría.