Vigo aprueba la implantación de la tasa turística: preguntas y respuestas sobre este impuesto al viajero

El Pleno del Concello de Vigo aprobó este pasado lunes la ordenanza municipal de la tasa turística, convirtiéndose en la tercera ciudad gallega que la impulsa, tras A Coruña y Santiago de Compostela.

Se trata de un recargo al turista que visita la ciudad, que tendrá que pagar una cantidad por pernoctar en los establecimientos hosteleros, y que ya está implantada de forma generalizada en Cataluña y las Islas Baleares.

En el caso de Vigo, todavía no entrará en vigor; lo hará de una manera progresiva y también recoge exenciones. Los precios serán diferentes dependiendo del alojamiento y el dinero recaudado irá destinado a infraestructuras turísticas.

¿Qué ha aprobado el Concello de Vigo?

El Pleno del Concello de Vigo ha aprobado definitivamente la nueva ordenanza municipal de la tasa turística, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. Técnicamente, se trata de un recargo municipal sobre el Impuesto Gallego de Estancias Turísticas, creado por la Xunta y que los concellos pueden activar voluntariamente.

La recaudación se destinará, según el Gobierno local, a inversiones en infraestructuras turísticas.

¿Cuándo empezará a cobrarse?

La fecha fijada es el 1 de octubre de 2026. La aplicación será progresiva: hasta julio de 2027 solo se podrán gravar dos noches por estancia, aunque la ley gallega permite computar hasta cinco. A partir de julio de 2027 se aplicará el máximo general de cinco noches. En el caso de los cruceros, habrá una moratoria y no se empezará a cobrar hasta julio de 2027.

¿A quién afecta?

Afecta a las personas que se alojen en establecimientos turísticos de Vigo: hoteles, pensiones, viviendas de uso turístico, viviendas turísticas, apartamentos turísticos, albergues, campings y establecimientos de turismo rural. También alcanzará a los pasajeros de cruceros turísticos en tránsito, aunque a partir de julio de 2027.

¿Cuánto habrá que pagar?

Las cuantías aprobadas por Vigo son inferiores al máximo permitido por la normativa gallega.

La ordenanza establece un gravamen máximo de 1,82 euros más IVA (2 euros) para los hoteles de 5 estrellas. Mientras, albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas cobrarán la tarifa mínima de 0,73 euros más IVA por noche (0,80 euros).

Hoteles de 5 estrellas, 5 estrellas superior y 4 estrellas superior: 2 euros

Hoteles de 4 estrellas, 3 estrellas superior, 3 estrellas y 2 estrellas superior : 1,60 euros

1,60 euros Viviendas de uso turístico : 1,60 euros

1,60 euros Hoteles de 2 estrellas, 1 estrella superior y 1 estrella y pensiones: 1,20 euros

Crucero turístico, desde julio de 2027: 1,20 euros

Albergues, campings, turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas turísticas: 0,80 euros

El Concello defiende que estas tarifas son moderadas y asegura que son un 27% más baratas que las de Santiago de Compostela y A Coruña.

¿Hay exenciones?

Sí. La ordenanza contempla supuestos de no sujeción o exención similares a los previstos por la normativa gallega: menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65%, estancias por motivos de salud, deportistas federados que acudan a competiciones oficiales, estancias por fuerza mayor, programas sociales subvencionados y determinados albergues públicos o juveniles.

¿Quién la cobra?

El pago se repercute al viajero a través del alojamiento o del operador correspondiente. En la práctica, el establecimiento actúa como obligado a gestionar y liquidar el recargo ante la administración, de forma diferenciada en la factura. Es el mismo esquema que ya se aplica en los concellos gallegos que han activado el recargo.

¿Para qué se usará el dinero?

La ley gallega establece que, como mínimo, el 80% de los ingresos del impuesto y de los recargos municipales debe destinarse a inversiones y gastos relacionados con el turismo sostenible: infraestructuras, dotaciones turísticas, movilidad, servicios públicos vinculados al turismo, conservación del patrimonio, lucha contra el intrusismo y mejora de zonas con mayor presión turística.

En el caso de Vigo, el Gobierno municipal ha concretado que la recaudación irá a infraestructuras turísticas. "Lo que se recaude se va a dedicar a la mejora de los servicios turísticos y, por tanto, es un dinero que recaudaremos de los turistas, de los que pernoctan en Vigo, de la gente de fuera de Vigo", afirmaba el pasado mes de abril el alcalde, Abel Caballero.

¿Qué críticas ha recibido?

El PP ha cuestionado la falta de concreción sobre el destino de los ingresos, la carga administrativa para hoteles y operadores y el posible efecto sobre el tráfico de cruceros. También ha reclamado una memoria económico-financiera que detalle los costes reales imputables al turismo.

El BNG, por el contrario, critica la tasa por quedarse corta: la considera "de mínimos", pide aplicar el recargo máximo permitido, eliminar periodos de carencia y destinar una parte relevante de la recaudación a políticas de vivienda.

¿Cómo son las tasas turísticas de A Coruña y Santiago?

En A Coruña la tasa está en vigor desde finales de septiembre de 2025. Allí se aplica el recargo máximo del 100% y las cuantías son más altas: 2,50 euros en hoteles de 5 estrellas, gran lujo y 4 estrellas superior; 2 euros en hoteles de 4, 3 y 2 estrellas superior, así como en viviendas de uso turístico, albergues, campings y turismo rural; 1,50 euros en hoteles de menor categoría, pensiones y cruceros; y 1 euro en viviendas turísticas.

Santiago de Compostela, por su parte, aprobó definitivamente su ordenanza el 31 de julio de 2025 y la activó el 1 de octubre de 2025. La capital gallega aplica también el 100% del recargo sobre la cuota autonómica, por lo que sus importes coinciden con los máximos de la ley gallega: hasta 2,50 euros en hoteles de mayor categoría, 2 euros en hoteles medios y viviendas de uso turístico, 1,50 euros en hoteles inferiores y pensiones, y 1 euro en albergues, campings, turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas.

Las principales diferencias entre la tasa turística implantada en Vigo y las de las dos otras ciudades gallegas es que la ciudad olívica opta por una implantación gradual: entra en vigor en octubre de 2026, limita inicialmente el cobro a dos noches, retrasa los cruceros hasta julio de 2027 y fija cuantías inferiores al máximo permitido.