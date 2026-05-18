Las Islas Cíes, destino estrella del verano: miles de reservas anticipadas y alta demanda en julio y agosto

Las Islas Cíes repiten como destino estrella de las Rías Baixas durante el verano. Pese a que la temporada estival todavía no ha comenzado, son muchos los precavidos que ya han reservado sus billetes al archipiélago vigués para no quedarse sin visitar el paraíso natural.

En concreto, desde las navieras informan que la Central de Reservas ya se encuentra operativa, permitiendo a los usuarios tramitar su autorización general previa necesaria con una antelación máxima de 90 días. A día de hoy, más de 23.400 personas tienen ya tramitada su autorización para viajar a Islas Cíes a partir del 15 de mayo, inicio de la temporada alta en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

"Estamos notando que cada vez más gente reserva con antelación para asegurarse plaza, tanto por la alta demanda como por el sistema de autorizaciones para acceder al Parque Nacional", destacan desde la naviera Piratas de Nabia.

Es importante recordar que las visitas a las Islas Cíes están reguladas con el fin de preservar este entorno natural protegido. Por ello, durante la temporada alta es necesario solicitar una autorización previa a la Xunta de Galicia, que establece un aforo máximo de 1.800 personas al día. Las autorizaciones pueden tramitarse con un máximo de 90 días de antelación de la fecha de visita.

Cartel de lleno en un mes

Según explican las navieras que operan al destino, las fechas con mayor demanda hasta el momento están siendo la semana central de junio y a partir de la segunda quincena de julio. "Por el momento, el mayor volumen de reservas se concentra en la semana del 15 al 19 de junio, coincidiendo con las excursiones de fin de curso escolar", apuntan desde la naviera Mar de Ons. Además, aseguran que los sábados de todo el mes de junio también registran altos niveles de ocupación.

De hecho, la previsión por parte de la naviera es que algunas fechas de junio puedan completar en los próximos días.

Desde Piratas de Nabia destacan una extraordinaria demanda de billetes para los fines de semana de julio y agosto, "sobre todo durante las semanas centrales de agosto y fechas señaladas como el puente del 25 de julio".

De mantenerse el actual ritmo de reservas, Mar de Ons estima que dentro de aproximadamente un mes podrían empezar a completarse también algunas jornadas de julio y agosto. "En general, la previsión para este verano es muy positiva y todo apunta a una temporada con mucha actividad si la climatología acompaña", concuerdan desde Piratas de Nabia.

Destinos más allá de las Cíes

Además, desde Piratas de Nabia subrayan que, más allá de Cíes, también están viendo muy buena acogida en otras rutas como Ons, Sálvora o San Simón, que cada verano despiertan más interés entre quienes buscan experiencias ligadas a la naturaleza, el mar y el patrimonio de las Rías Baixas.

Además, destacan las rutas gastronómicas, tanto la Ruta del Mejillón como la Ruta del Pulpo, que "siguen funcionando muy bien y son una de las opciones favoritas para quienes visitan Vigo y alrededores durante varios días, ya que combinan navegación, paisaje y gastronomía gallega".