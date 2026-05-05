El turismo en Vigo vuelve a batir récords: "El mejor abril de la historia"

Imagen de un crucero con turistas en el Puerto de Vigo. Treintayseis

El turismo en Vigo sigue dando unas cifras de récord, incluso en temporada baja, fuera de los fastos de la Navidad y las habituales concentraciones veraniegas.

Así, el pasado mes de abril ha dejado unas cifras históricas en cuanto a ocupación hotelera, según ha informado este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Una ocupación del 68,8% lo convierte en "el mejor abril de la historia", ha celebrado Caballero, que ha señalado que supone un 26,7% más que el mismo mes del año pasado.

Además, ha destacado que el 45% de los visitantes fueron extranjeros; de ellos, el 29% llegados desde Portugal y más del 12% de los Estados Unidos. "Somos un destino de importancia para Estados Unidos", ha resaltado el regidor.

Del resto, un 10% procedían de Alemania, un 5,6% de Reino Unido, un 5,5% de Italia, y el resto de Francia, Países Bajos, Suiza, Austria y Bélgica.

"Vigo es la primera ciudad turística de Galicia por delante de Santiago y por delante de A Coruña", ha reivindicado Caballero.