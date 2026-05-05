El turismo en Vigo vuelve a batir récords: "El mejor abril de la historia"
La ocupación hotelera del mes pasado se situó en el 68,88%, lo que supone un crecimiento del 26,7% con respecto al año pasado, y un 45% de visitantes extranjeros
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El turismo en Vigo sigue dando unas cifras de récord, incluso en temporada baja, fuera de los fastos de la Navidad y las habituales concentraciones veraniegas.
Así, el pasado mes de abril ha dejado unas cifras históricas en cuanto a ocupación hotelera, según ha informado este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Una ocupación del 68,8% lo convierte en "el mejor abril de la historia", ha celebrado Caballero, que ha señalado que supone un 26,7% más que el mismo mes del año pasado.
Además, ha destacado que el 45% de los visitantes fueron extranjeros; de ellos, el 29% llegados desde Portugal y más del 12% de los Estados Unidos. "Somos un destino de importancia para Estados Unidos", ha resaltado el regidor.
Del resto, un 10% procedían de Alemania, un 5,6% de Reino Unido, un 5,5% de Italia, y el resto de Francia, Países Bajos, Suiza, Austria y Bélgica.
"Vigo es la primera ciudad turística de Galicia por delante de Santiago y por delante de A Coruña", ha reivindicado Caballero.