Polémica por los vuelos del aeropuerto de Vigo: ¿promoción en origen o subvenciones?

La reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, celebrada este pasado lunes, ha dejado claras las posiciones en lo que se refiere al modelo para captar nuevas rutas para Galicia y, en concreto, para Vigo.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, dejaba clara la estrategia del gobierno provincial al término del encuentro, optando por enfocar la inversión en la promoción turística de la ciudad olívica como destino.

Sánchez se mostraba a favor de explorar nuevas vías para potenciar Peinador ante el, a su juicio, "fracaso evidente" del modelo de subvenciones a líneas aéreas. Una posición que concuerda con la de Aena y la de la Xunta de Galicia.

Con este modelo, las aerolíneas que abran nuevas conexiones en la terminal viguesa puedan acceder durante el primer año a distintas ventajas, entre ellas fondos para promoción en origen, 100.000 euros por ruta y año que aportaría la Xunta y las bonificaciones de tasas del operador aeroportuario. A partir del segundo año, "será el mercado el que determine si son rentables o no".

"En toda España funciona así"

En el lado opuesto se encuentra el Concello de Vigo, que defiende un modelo basado en subvencionar a las aerolíneas, como se lleva haciendo en los últimos tiempos, y que ha encontrado la crítica en la vicepresidenta provincial de que "en la última década" no se haya logrado "consolidar ninguna ruta".

El alcalde Abel Caballero ha vuelto a defender su propuesta de subvencionar a las aerolíneas y que el Concello comparta los gastos con Diputación y Xunta, una tercera parte cada administración.

"En toda España funciona así y todos los aeropuertos de España que cogen vuelos de estas características los subvencionan", ha asegurado el regidor en un audio remitido a los medios a modo de contestación a la reunión de ayer. "Es que si no, no vienen", ha insistido.

"Vamos a poner anuncios en Londres sin que haya vuelo, van a venir nadando... Vamos a poner anuncios en París sin que haya vuelo, van a venir haciendo autostop", ha ironizado y ha tachado de "necedad" la propuesta de Diputación y Xunta que, según su criterio, "no quieren que haya vuelos en Vigo" y a los ha acusado de querer "cerrar el aeropuerto".

Por último, Caballero ha señalado que la Xunta reconoció ayer que se habían financiado vuelos desde Santiago de Compostela. "Dijeron que en los últimos años invirtieron en promoción y en traer vuelos 13 millones de euros, ¿a dónde? porque en Vigo, ni un céntimo", ha criticado, señalando que esa inversión ha ido a las conexiones con la capital gallega.

"Vamos a apoyar vuelos para que en Vigo haya vuelos y le vamos a exigir a la Xunta y a la Diputación que paguen cada uno la tercera parte del coste de esos vuelos", ha sentenciado.