Vigo expone las prioridades para Peinador: Londres, reforzar Barcelona y conexiones con Levante y Andalucía

El alcalde de Vigo ha puesto en liza las prioridades del aeropuerto de Peinador en cuanto a conexiones y ha reiterado la necesidad de que haya un sistema de subvenciones para lograr más vuelos desde el aeródromo vigués, algo que no quieren, según ha añadido, ni Xunta ni Diputación de Pontevedra.

Para Caballero, el planteamiento de ambas administraciones sobre el apoyo a los vuelos en Vigo es "una tomadura de pelo" al presentar unas "cantidades ridículas" y ante su negativa de subvencionarlos en Peinador.

"Los otros aeropuertos de España utilizan el sistema de subvenciones, el aeropuerto de Oporto utiliza el sistema de subvenciones, y Vigo no puede quedarse fuera de este modelo", ha declarado en un audio remitido a los medios.

El regidor ha hecho referencia a una reunión reciente en Reus, Tarragona, entre compañías aéreas, Aena y representantes de "muchos" ayuntamientos de España, en la que Vigo estuvo presente, donde las compañías "lo primero que te dicen es: 'Este vuelo cuesta tanto, o lo tomas o lo dejas'", al tiempo que ha acusado a Xunta y Diputación de no querer pagar porque "no quieren que haya vuelos desde Vigo".

Además, ha señalado las prioridades y necesidades de Peinador a corto plazo: recuperar el vuelo a Londres, reforzar la conexión con Barcelona y abrir vuelos al Levante, como Valencia y Alicante, y a Andalucía, con Sevilla y Málaga como ejemplos.

AVE Vigo-Oporto

Caballero también se ha referido al AVE Vigo-Oporto y ha exigido explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por las "mentiras" que, según sostiene, se trasladaron sobre los plazos de esta infraestructura y el grado de avance del proyecto a ambos lados de la frontera.

El regidor ha señalado que la confirmación de que la prioridad del Gobierno portugués es la alta velocidad entre Oporto y Lisboa, y que la conexión con Galicia no estaría lista "ni siquiera antes de 2039", contradice el discurso defendido por Rueda en distintos foros, donde urgía al Gobierno español a fijar plazos para una conexión en 2030.

También ha reprochado al presidente gallego que firmase en 2024 un manifiesto que apuntaba a una falta de avances por parte de España, cuando, incide, Portugal "ni siquiera empezó" su tramo hacia Vigo.

El alcalde ha vinculado esa posición de la Xunta con un intento de evitar reconocer que Vigo quedó sin alta velocidad a Madrid por decisiones de los gobiernos de Aznar y Rajoy, y ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recuperado el proyecto del AVE por Cerdedo.

Sobre la conexión con Oporto, ha asegurado que será "una gran acción", aunque ha admitido que Portugal no puede acelerar ahora sus plazos.