La Xunta celebra en Vigo los 10 años del Camino Portugués por la Costa: "Brazos abiertos a todo el mundo"

El Camino Portugués por la Costa cumple diez años, una década en la que se ha consolidado como una de las mayores y más atractivas rutas jacobeas. Un "hito" que ha celebrado este martes la Xunta de Galicia durante un acto en el Tinglado del Porto de Vigo.

Casi 13.000 peregrinos han recorrido este 2026 este camino que une Portugal y Galicia y que ha llevado el sello "Galicia Calidade" a municipios como A Guarda, Oia, Baiona o Nigrán. Un éxito del que presume la Xunta, pero también entidades, empresas y asociaciones vecinales que han colaborado en convertir el Camino Portugués por la Costa en la tercera ruta jacobea más transitada.

El acto por el décimo aniversario del Camino Portugués por la Costa ha comenzado con una actuación musical, que ha dado paso al presentador. Acto seguido, el documentalista y escritor, Grato Amor Moreno; el presidente de la Federación Galega de Asociaciones Amigos del Camino, Javier Gómez Vila; el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; y de la Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo, Verena Mooser.

Estas figuras han sido clave en la revaloración del Camino Portugués por la Costa, que se convirtió en ruta oficial en 2015. Además de incidir en la importancia de mantener la hospitalidad que tanto diferencia el Camino de Santiago de otros productos turísticos, también han reclamado avanzar en el dragado del río Miño para permitir la conexión en barca entre Caminha y A Guarda.

También han exigido una señalización en Vigo, lo que Grato Amor Moreno ha calificado del "gran borrón" de esta ruta. En esta misma línea, se ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha asegurado que seguirá trabajando en conseguir las mejores condiciones para los peregrinos que recorran este camino por la ciudad olívica.

Rueda: "Brazos abiertos a todo el mundo"

Tras entregar una serie de premios a las entidades sociales y empresariales que han participado en el "crecimiento espectacular" del Camino Portugués por la Costa, el acto lo ha clausurado Rueda. El presidente de la Xunta ha afirmado que "no hay que obsesionarse por los números", pero ha aportado por seguir promocionando y apoyando esta ruta jacobea.

"Brazos abiertos a todo el mundo, aquí no nos sobra nadie. No vamos a frenar, que venga cuanta más gente mejor", ha asegurado el líder del Partido Popular en Galicia, que ha añadido que el Camino provoca que los visitantes quieran repetir su viaje a la comunidad. "Al final crea economía y lazos de gallegos en todo el mundo", ha incidido.